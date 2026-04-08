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Easy6 Express Triikimislaud
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GC202/30
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Triikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. See Philipsi triikimislaud on loodud aurutriikraudadele ja sellel on kuus nutikat lahendust, mis muudavad triikimise lihtsamaks ja tõhusamaks.
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