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Easy6 Express Triikimislaud

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Easy6 ExpressTriikimislaud

GC202/30

Easy6 Express Triikimislaud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Triikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. See Philipsi triikimislaud on loodud aurutriikraudadele ja sellel on kuus nutikat lahendust, mis muudavad triikimise lihtsamaks ja tõhusamaks.

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  • 8 April 2026

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