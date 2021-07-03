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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
190 g võimas auruvoog
40 g/min pidev auruvoog
Keraamiline tald
Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
41
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Positiivsed omadused
Чудове співвідношення якості до ціни
Negatiivsed omadused
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Positiivsed omadused
Качественный и надежный продукт
Negatiivsed omadused
Короткий провод.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Positiivsed omadused
Стоит своих денег.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска