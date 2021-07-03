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  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni

Tootmine lõpetatud

EasySpeed AdvancedAurutriikraud

GC2678/30

5
| (41) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem algusest lõpuni
Muutke triikimine kiiremaks algusest lõpuni: kiire soojenemine, XL-veeava, võimsad aurupahvakud tõrksate kortsude eemaldamiseks, vastupidav keraamiline tald kiireks libisemiseks ja tilgalukustussüsteem. Need viis omadust võimaldavad teil kiiremini triikida.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirendab triikimist viiel viisil

Kiirem algusest lõpuni

  • 2400 W

  • 190 g võimas auruvoog

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • Keraamiline tald

2400 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

2400 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata

Kuni 190 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 190 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

41

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Positiivsed omadused

Чудове співвідношення якості до ціни

Negatiivsed omadused

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Positiivsed omadused

Качественный и надежный продукт

Negatiivsed omadused

Короткий провод.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Positiivsed omadused

Стоит своих денег.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.