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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2994/20

4.9
| (63) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue kriimustustekindla SteamGlide’i talla, suure ühtlase auruväljundi ja integreeritud katlakivi eemaldusfunktsiooniga kvaliteetne triikraud tagab püsiva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

4 korda pikem kasutusiga tänu SteamGlide’i tallale*

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • 2400 W

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • 150 g võimas auruvoog

  • SteamGlide-tald

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

63

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2994/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2994/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Легкий

Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре

Positiivsed omadused

Легка, зручна, добре випрасовує речі

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска

22/01/2021

Україна

Україна

Відмінна якість

Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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