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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1000 W kuni 20 g/min
Vertikaalne aurutamine
60 ml mitte-eemaldatav veepaak
Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.
Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul imenduda. See on eriti hea paksemast materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke eemaldada.
Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
33
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vasilka
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продукт с чудесни характеристики
Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.
Positiivsed omadused
Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
JanaPra
24/05/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
ruční napařovač
Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.
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See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač
radka007
12/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.
Positiivsed omadused
Snadná manipulace
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See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.