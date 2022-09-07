TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Tootmine lõpetatud

Käeshoitav rõivaste auruti

GC299/40

5
| (33) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
See käeshoitav rõivaauruti sobib ideaalselt õrnadele kangastele ja raskesti triigitavatele kohtadele ning riiete või polstri värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda lihtne millal ja kus iganes kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ideaalne kaaslane teie triikrauale, triikimislauda ei olegi vaja

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1000 W kuni 20 g/min

  • Vertikaalne aurutamine

  • 60 ml mitte-eemaldatav veepaak

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul imenduda. See on eriti hea paksemast materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke eemaldada.

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

33

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продукт с чудесни характеристики

Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.

Positiivsed omadused

Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

ruční napařovač

Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.

Positiivsed omadused

Snadná manipulace

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC299/40 Ruční napařovač

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.