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  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul

Tootmine lõpetatud

Steam&GoKäes hoitav rõivaste auruti

GC310/55

1 auhind

Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
See käes hoitav rõivaste auruti sobib ideaalselt viimase hetke viimistlusteks ja raskestitriigitavate riiete jaoks. Lihtsasti kasutatav ja kiire abivahend triikraua kõrvale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ideaalne õrnade riiete ja reisimise jaoks

Kortsude kiire eemaldamine auru jõul

  • 1000 W

  • Aur alati saadaval

  • Hari

Triikimislauda pole vaja

Triikimislauda pole vaja

Auruti kasutamisel pole vaja triikimislauda, muutes triikimise palju muretumaks.

Elektripumba edastatav automaatne pidev auruvoog

Elektripumba edastatav automaatne pidev auruvoog

Elektripump tagab pideva auruvoo kortsude lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks.

Harjatarvik tagab sileda viimistluse

Harjatarvik tagab sileda viimistluse

Kasutage harjatarvikut paksemate kangaste, näiteks mantlite puhastamisel, et aur paremini kangasse tungiks ja lõpptulemus jääks siledam.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.