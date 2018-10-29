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Tootmine lõpetatud
GC310/55
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1000 W
Aur alati saadaval
Hari
Auruti kasutamisel pole vaja triikimislauda, muutes triikimise palju muretumaks.
Elektripump tagab pideva auruvoo kortsude lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks.
Kasutage harjatarvikut paksemate kangaste, näiteks mantlite puhastamisel, et aur paremini kangasse tungiks ja lõpptulemus jääks siledam.
Auhinnad
Arvustused
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.