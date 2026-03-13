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Steam&Go Käes hoitav rõivaste auruti

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Steam&GoKäes hoitav rõivaste auruti

GC310/55

Steam&Go Käes hoitav rõivaste auruti

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/55 - English (US)

  • PDF fail, 927.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF fail, 809.9 kB
  • 13 March 2026

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