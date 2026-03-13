10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Triikimine
Kõik seeriad
Aurutriikraud
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC3220/02
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
User Manual Philips Steam iron
EasyCare – viisakas välimus väikese vaevaga!
Kõik (1)
Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
500 seeriaTopieemaldaja
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata