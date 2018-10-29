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GC3390/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m juhe
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.
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