Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

Philipsi aurutriikraud pakub teile lisamugavust mitte ainult veepaagi eriti suure sissevõtuava, eriti pika juhtme ja veetaseme näidikuga; uus SteamGlide'i tald teeb triikimise ka lihtsamaks ja sujuvamaks!