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3300 series Aurutriikraud
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GC3390/02
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User Manual Philips 3300 series Steam iron
Philipsi aurutriikraud pakub teile lisamugavust mitte ainult veepaagi eriti suure sissevõtuava, eriti pika juhtme ja veetaseme näidikuga; uus SteamGlide'i tald teeb triikimise ka lihtsamaks ja sujuvamaks!
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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
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