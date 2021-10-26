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  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Tootmine lõpetatud

Steam&GoKäeshoitav rõivaste auruti

GC350/40

4.8
| (53) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
See käeshoitav rõivaauruti sobib ideaalselt õrnadele kangastele ja raskesti triigitavatele kohtadele ning riiete või polstri värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda lihtne millal ja kus iganes kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
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Ideaalne kaaslane teie triikrauale, triikimislauda ei olegi vaja

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1000 W kuni 20 g/min

  • Vertikaalne aurutamine

  • 70 ml eemaldatav veepaak

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul imenduda. See on eriti hea paksemast materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke eemaldada.

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

53

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Полегшує життя)

Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

06/05/2020

Україна

Україна

Отпариватель - надёжный помощник

Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.

Positiivsed omadused

Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

28/04/2020

Україна

Україна

Ручной отпариватель Philips GC 350/40

Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.