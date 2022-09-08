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  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Tootmine lõpetatud

Steam&GoKäeshoitav rõivaste auruti

GC363/30

5
| (29) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
SmartFlow-kuumutusplaat lihtsustab aurutamist. Kasutage vertikaalselt või horisontaalselt raskesti triigitavate kohtade triikimiseks ja riiete värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda igal ajal ja igal pool lihtne kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vertikaalselt või horisontaalselt

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1300 W kuni 24 g/min

  • Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine

  • 70 ml eemaldatav veepaak

  • Kuumakindel kott hoiulepanekuks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik paksemale materjalile

Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul imenduda. See on eriti hea paksemast materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke eemaldada.

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

29

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Изключително удобен

Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода

Positiivsed omadused

Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига

Negatiivsed omadused

Резервоарът за вода

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Перфектен

Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

nežehlím...už je pařím!

Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.

  2. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.