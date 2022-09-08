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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1300 W kuni 24 g/min
Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine
70 ml eemaldatav veepaak
Kuumakindel kott hoiulepanekuks
Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.
Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul imenduda. See on eriti hea paksemast materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke eemaldada.
Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
29
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Scneefcuffs
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Изключително удобен
Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода
Positiivsed omadused
Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига
Negatiivsed omadused
Резервоарът за вода
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Geri_flin
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Перфектен
Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Petpet
12/05/2022
Česká republika
nežehlím...už je pařím!
Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.