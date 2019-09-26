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  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
  • 100% aurujõudu, 20%* vähem energiat

Tootmine lõpetatud

EcoCareAurutriikraud

GC3720/32

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

100% aurujõudu, 20%* vähem energiat

Selle Philipsi aurutriikraua uuendusliku funktsiooniga eemaldate kortsud 100% võimsusega auru abil põhjalikult. Samas säästab see automaatselt 25%* energiast, vähendades auru raiskamist. 30% triikrauas kasutatud plastist ja alumiiniumist on ringlusse võetud.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

automaatse energiasäästuga ja 30% taaskasutatavast materjalist

100% aurujõudu, 20%* vähem energiat

  • 2400 W

  • 140 g võimas auruvoog

  • ECO

Kuni 140 g võimas auruvoog

Kuni 140 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper vasaló.i

Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló és tartós

A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

21/03/2016

България

България

Kinnitatud ostja

лека и лесна за употреба

Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 Парна ютия

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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 Парна ютия

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kuni 25% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures