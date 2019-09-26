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Tootmine lõpetatud
100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
Selle Philipsi aurutriikraua uuendusliku funktsiooniga eemaldate kortsud 100% võimsusega auru abil põhjalikult. Samas säästab see automaatselt 25%* energiast, vähendades auru raiskamist. 30% triikrauas kasutatud plastist ja alumiiniumist on ringlusse võetud.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
140 g võimas auruvoog
ECO
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper vasaló.i
Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.
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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Honor
24/01/2019
Magyarország
Kiváló és tartós
A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.
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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Kenoby
21/03/2016
България
Kinnitatud ostja
лека и лесна за употреба
Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.
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See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Kuni 25% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures