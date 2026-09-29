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EcoCare Aurutriikraud
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GC3720/32
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Selle Philipsi aurutriikraua uuendusliku funktsiooniga eemaldate kortsud 100% võimsusega auru abil põhjalikult. Samas säästab see automaatselt 25%* energiast, vähendades auru raiskamist. 30% triikrauas kasutatud plastist ja alumiiniumist on ringlusse võetud.
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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
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