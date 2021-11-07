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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Vitalina877
29/10/2021
Україна
Чудова праска!
Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!
Positiivsed omadused
Все в ній чудово)
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Покупець
23/08/2020
Україна
Надійний!
Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3821/70 Парова праска