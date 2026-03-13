TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

CompactTouch Kompakne rõivaste auruti

Tootmine lõpetatud

Tugi

CompactTouchKompakne rõivaste auruti

GC430/05

CompactTouch Kompakne rõivaste auruti

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)

  • PDF fail, 486.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer

  • PDF fail, 2.1 MB
  • 13 March 2026

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata