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  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
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  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
  • Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu

Tootmine lõpetatud

CompactTouchKompakne rõivaste auruti

GC430/05

4.3
| (20) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu
Kompaktne, samas võimas. Uus Philips CompactTouchi rõivaste auruti on loodud spetsiaalselt selleks, et ühendada jõuline aurusüsteem ja ülikompaktne kuju - et saaksite nautida kortsudeta rõivaid suurema pingutuseta.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsamaks hoiustamiseks loodud

Andke auru abil oma õrnadele riietele uus elu

  • 1200-1400 W (220-240 V)

  • 3 aurutaset

  • Sisseehitatud kate hoiustamiseks

  • Ukseriputi, kinnas

Võimas pidev auruvoog

Võimas pidev auruvoog

Otsakutest puhutakse läbi võimas pidev auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.

3 aurutaset

3 aurutaset

Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.

Sisseehitatud kate hoiustamiseks

Sisseehitatud kate hoiustamiseks

Kompaktne, integreeritud kattega disain võimaldab kõik osad, sealhulgas toitejuhtme ja vooliku panna hoiule aluse sisse, kaitstes neid tolmu eest ning hoides teie kodu puhtana ja korras.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.3

5-st

20

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

23/11/2017

Polska

Polska

Jest to marzenie!

Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.