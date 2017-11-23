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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1200-1400 W (220-240 V)
3 aurutaset
Sisseehitatud kate hoiustamiseks
Ukseriputi, kinnas
Otsakutest puhutakse läbi võimas pidev auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.
Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.
Kompaktne, integreeritud kattega disain võimaldab kõik osad, sealhulgas toitejuhtme ja vooliku panna hoiule aluse sisse, kaitstes neid tolmu eest ning hoides teie kodu puhtana ja korras.
Auhinnad
4.3
5-st
20
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Victotia
23/11/2017
Polska
Jest to marzenie!
Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !
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See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
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See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
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See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
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See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
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See arvustus tehti tootele CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.