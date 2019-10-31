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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Lopasti
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC4330/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC4330/02 Парова праска