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Aurutriikraud

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Aurutriikraud

GC4330/02

Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fail, 6.3 MB
  • 13 March 2026

Aurutriikraud, mille erilise auruotsaku kaudu pääseb aur iga pisima detailini. Väga tugev, pidev aurutootlikkus (40 g), eriti võimas auruvoog (100 g), piklikud auruavad ja erilised ohutusfunktsioonid.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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