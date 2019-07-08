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  • Jõud koos täpsusega
  • Jõud koos täpsusega
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  • Jõud koos täpsusega

Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC4340/02

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Jõud koos täpsusega
Aurutriikraud, mille erilise auruotsaku kaudu pääseb aur iga pisima detailini. Väga tugev pidev auruvoog (40 g), eriti võimas auruvoog (100 g), piklikud auruavad ja erilised ohutusfunktsioonid.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtsa juurdepääsuga auruotsak

Jõud koos täpsusega

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Auruotsak lubab triikida raskesti juurdepääsetavates kohtades

Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Careeza tald erakordseks libisemiseks kõikidel kangastel

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/07/2019

Україна

Україна

Хороший и удобный утюг

Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC4340/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC4340/02 Парова праска

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