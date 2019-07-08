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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC4340/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC4340/02 Парова праска