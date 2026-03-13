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Aurutriikraud
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GC4340/02
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User Manual Philips Steam iron
Aurutriikraud, mille erilise auruotsaku kaudu pääseb aur iga pisima detailini. Väga tugev pidev auruvoog (40 g), eriti võimas auruvoog (100 g), piklikud auruavad ja erilised ohutusfunktsioonid.
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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
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