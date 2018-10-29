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Tootmine lõpetatud
GC4440/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad kangastesse sügavamale. Seetõttu eemaldatakse ka tugevad kortsud kergesti.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
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