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Azur Ionic Aurutriikraud
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GC4440/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Ka kõige tõrksamate kortsude eemaldamine on selle võimsa, Ionic DeepSteamiga aurutriikrauaga lihtne. SteamGlide'i tallaga triikraud libiseb lihtsalt ja väljastab võimsat, sügavale kangasse tungivat auru.
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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
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