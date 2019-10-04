TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4501/20

4.5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 160 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající produkt

toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

02/02/2018

Česká republika

Česká republika

tento výrobek mi plně vyhovuje

žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.