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Tootmine lõpetatud
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Auruvoog 45 g/min; 160 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.5
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2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička