TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4511/20

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 180 g

Võimas auruvoog kuni 180 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.