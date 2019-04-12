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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auru 45 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия