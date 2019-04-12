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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4512/20

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auru 45 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 180 g võimas auruvoog

Kuni 180 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

27/06/2019

България

България

Много добра ютия

[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.