30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC4516/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Meie parima libisemisega SteamGlide Plus tallaga läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.
Auhinnad
Arvustused
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga