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  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4516/20

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Meie parima libisemisega SteamGlide Plus tallaga läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga