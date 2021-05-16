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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4521/17

4.9
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 200 g

Võimas auruvoog kuni 200 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Positiivsed omadused

Dobrá žehlící plocha

Negatiivsed omadused

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

19/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

01/11/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.