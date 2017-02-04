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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4521/20

3.3
| (3) Auhinnad

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 200 g

Võimas auruvoog kuni 200 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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3.3

5-st

3

Auhinnad

4
1

04/02/2017

Česká republika

Česká republika

výborný výrobek

Paní je s žehličkou maximálně spokojena.Jediný mínus bych dal,že zpočátku prstem zavadila o regulační kolečko,ale už si dává pozor.Philips opět nezklamal

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

27/02/2017

Česká republika

Česká republika

zklamání ze značky

Tento výrobek jsem si vybrala, protože jsem byla naprosto spokojená se svojí starou žehličkou značky Philips Azur excel 10. Měla zlatou plochu, kterou jsem za celých 15 let ničím nepoškrábala, byla menší, napařování měla na 6 st, takže daleko lepší volba, než má tato nová. Kolečko na nastavení teploty nepřekáželo, teď je vystouplé a zbytečně velké. Rukojeť měla v nejširším bodě 10,5cm, nová má 11cm (pro menší ruce hraje roli) a ještě je držení posunuto dozadu (není na středu rukojeti), takže při žehlení vyvolává bolest v zápěstí. Knoflík na intenzivní napařování je také nevhodně umístěn na spodní straně. Těžce se vybírají výrobky přes internet, ale s tímto výrobkem nejsem (bohužel) příliš spokojena.

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

01/01/2018

Україна

Україна

Гладит не плохо, но не удобен в использовании. Покупать не советую.

Пользуюсь утюгом 1,5 года. Хороший дизайн, высокая мощность,нагревается быстро, подошва скользит и не прилипает. Вся проблема в ручке. В руке лежит не удобно, мешает кнопка подачи пара с внутренней стороны ручки, указательный палец при глажке непроизвольно ложится именно на нее и при малейшем усилии происходит подача пара, даже если ты этого не хочешь. Резина, которой покрыта внутренняя сторона ручки плохого качества, порвалась через пол года не частого использования.

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.