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  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4526/87

4.5
| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Отличный удобный утюг!!

Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Positiivsed omadused

Rychlé nahřívání, napařování

Negatiivsed omadused

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga