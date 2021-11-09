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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
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Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4552/00

4.4
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Auru jõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab ihtsalt eemaldada vähem kui 15 sekundiga, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Auru jõudlus garanteeritud

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 210 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

kuni 210 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 45g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Kuni 45g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Positiivsed omadused

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Negatiivsed omadused

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска

See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска

07/11/2020

Україна

Україна

Найкраще співвідношення ціна/якість

Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.

Positiivsed omadused

Потужність, зручність використання, набір функцій.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4552/00 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4552/00 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.