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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
45 g/min pidev auruvoog
210 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.
Auhinnad
4.4
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Positiivsed omadused
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Negatiivsed omadused
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска
See arvustus tehti tootele Azur GC4554/40 Парова праска
07/11/2020
Україна
Найкраще співвідношення ціна/якість
Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.
Positiivsed omadused
Потужність, зручність використання, набір функцій.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4552/00 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4552/00 Парова праска