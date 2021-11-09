Я не только сторонница качества во всем, но и визуалка. Долго выбирала между двумя конкурентными фирмами-производителями, но по ряду объективных и субъективных причин остановилась на серии Azur от Philips. Так как желаемой модели помощнее нет ещё в наличии в Украине, купила GC4554. Когда за окном то дождь, то тучи и туман, при виде этого красавца в воображении всплывают ассоциации с усыпанными лепестками цветущих сакур садами и плодово-ягодно-сливочным мороженым. Аккуратная, с симметричными и плотно подогнанными краями и швами, не царапающая ладонь ручка, оптимальный вес утюга, хорошего качества полуматовый пластик, понятный и доступный даже ребёнку функционал, качественная оплётка шнура, вращающегося на 360’, наличие желобков на подошве, заострённый носик, тонкая быстро нагревающаяся подошва, вместительный резервуар для воды, которую можно доливать прямо во время глажки, система очистки от накипи и функция автоотключения, система защиты от протекания, приемлемая цена... Этот утюг — почти шедевр, но: в моем утюге крышка резервуара для воды неплотно закрывается, и при наполненном до отметки максимума резервуаре конденсат вытекает каплями на рычажок переключения программ отпаривания; кнопка подачи пара находится прямо под указательным пальцем, и я все время задеваю её; верх носика без отверстий для пара, и я боюсь оставить подпалины или лоснящиеся следы в местах крепления молний, кнопок или пуговиц, потому что нагревательный элемент подошвы утюга находится именно под носиком; в вертикальном положении пар выходит только из нескольких отверстий в середине подошвы, а не по всей ее поверхности — то есть, паровой удар явно меньше заявленных 220 г, и мне не хватает его, чтобы отпарить даже деликатные, тонкие ткани на весу. Мощности 2500 Вт маловато для сухой глажки. Но все же, я бы рекомендовала этот утюг тем пользователям, для которых перечисленные мной нюансы не принципиальны.