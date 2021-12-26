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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50 g/min pidev auruvoog
250 g võimas auruvoog
SteamGlide Advanced tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.7
5-st
84
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Ksju
26/12/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Positiivsed omadused
Автоочистка,автовідкючення
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Positiivsed omadused
стильний дизайн, легка у використанні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска