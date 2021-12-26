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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4567/80

4.7
| (84) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Auru jõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab ihtsalt eemaldada vähem kui 15 sekundiga, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Auru jõudlus garanteeritud

  • 50 g/min pidev auruvoog

  • 250 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Advanced tald

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.7

5-st

84

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

26/12/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Positiivsed omadused

Автоочистка,автовідкючення

Negatiivsed omadused

——-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска

18/11/2021

Україна

Україна

Тривалий час користуюся цією моделлю.

Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.

Positiivsed omadused

стильний дизайн, легка у використанні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Надійність

Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.