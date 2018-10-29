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Tootmine lõpetatud
GC4625/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Tekstiili kaitsev
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja.
Õrnade kangaste kaitse võimaldab õrnu kangaid madalal temperatuuri juures triikida maksimaalse auruga, ilma et tekiksid läikivad laigud.
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