TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Azur Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Tugi

AzurAurutriikraud

GC4625/02

Azur Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

SteamGlide'i tallaga saate triikida sujuvalt ja pingutusteta. Selle võimas aurutootlikkus ja kerge libisemine on ideaalseks kombinatsiooniks, et eemaldada kortsud ja saada suurepärased tulemused!

  • PDF fail
  • 18 August 2026

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata