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Azur Aurutriikraud
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GC4625/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
SteamGlide'i tallaga saate triikida sujuvalt ja pingutusteta. Selle võimas aurutootlikkus ja kerge libisemine on ideaalseks kombinatsiooniks, et eemaldada kortsud ja saada suurepärased tulemused!
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