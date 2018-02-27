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  • Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
  • Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
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  • Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Tootmine lõpetatud

AzurAurutriikraud

GC4872/60

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
Uuel Azuril on ainulaadne iooniline funktsioon Deepsteam, millega saavutate parimad tulemused tõrksate kortsude puhul, nt puuvillasel ja linasel riidel. Lisades optimeeritud kaalu ja disaini, on see triikraud lausa loodud täiuslike tulemuste saavutamiseks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ioonilise funktsiooniga Deepsteam

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

  • Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Automaatne väljalülitumine

  • 2600 W

Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.

Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.

Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/02/2018

Polska

Polska

Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy

Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4872/60 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4872/60 Żelazko parowe

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