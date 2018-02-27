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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitumine
2600 W
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.
Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Vanadese
27/02/2018
Polska
Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy
Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4872/60 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4872/60 Żelazko parowe