10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Triikimine
Kõik seeriad
Azur Aurutriikraud
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC4872/60
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Quick start guide Philips Azur Steam iron
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
500 seeriaTopieemaldaja
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata