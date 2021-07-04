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Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4901/10

4.9
| (43) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

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Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release süsteemile ja kriimustuskindlale SteamGlide Elite tallale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimalik tänu parimale kriimustuskindlale tallale

Alati täiuslikud tulemused

  • 50g/min pidev auruvoog

  • 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Elite’i tald

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

43

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Positiivsed omadused

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Negatiivsed omadused

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Positiivsed omadused

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Negatiivsed omadused

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Positiivsed omadused

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Negatiivsed omadused

Na první dojem působila těžce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.