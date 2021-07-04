30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50g/min pidev auruvoog
220 g võimas auruvoog
SteamGlide Elite’i tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
43
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Kampaania osa
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Positiivsed omadused
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Negatiivsed omadused
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Kampaania osa
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Positiivsed omadused
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Negatiivsed omadused
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Kampaania osa
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Positiivsed omadused
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Negatiivsed omadused
Na první dojem působila těžce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4902/20 Parní žehlička