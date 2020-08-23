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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
55 g/min pidev auruvoog
250 g võimas auruvoog
SteamGlide Elite’i tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 50% rohkem auru.
Auhinnad
4.7
5-st
24
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
broken.dream96
23/08/2020
Україна
Идеальное решение для Вашего гардероба!
Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парова праска
Анели
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е изключително лек и удобен за ползване
Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня
Positiivsed omadused
Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парна ютия
SparklesS
10/05/2022
Česká republika
Super kauf
Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.
Positiivsed omadused
Vzhled, funkce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4908/80 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4908/80 Parní žehlička