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Taevasinine Aurutriikraud

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TaevasinineAurutriikraud

GC4908/80

Taevasinine Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4908/80 - English (US)

  • PDF fail, 956.3 kB
  • 8 August 2024

Astro2_Main_[642001003613]_NCN_user manual

  • PDF fail, 9 MB
  • 8 August 2024

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