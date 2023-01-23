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Tootmine lõpetatud
55 g/min pidev auruvoog
250 g võimas auruvoog
SteamGlide Elite’i tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 50% rohkem auru.
Auhinnad
4.6
5-st
104
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
poSOL
23/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
ЧУДОво! Дружина задоволена!!!
Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!
Positiivsed omadused
Хороший виріб
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Dri3sert
10/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Просто класний
Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.
Positiivsed omadused
Якісний продукт
Negatiivsed omadused
Не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Etalon_88
27/01/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий функціонал
Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur