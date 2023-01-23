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Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4909/60

4.6
| (104) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Alati täiuslikud tulemused
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release süsteemile ja kriimustuskindlale SteamGlide Elite tallale.
Kuva kõik eelised

Võimalik tänu parimale kriimustuskindlale tallale

Alati täiuslikud tulemused

  • 55 g/min pidev auruvoog

  • 250 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Elite’i tald

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 55 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Kuni 55 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 50% rohkem auru.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

104

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

23/01/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

ЧУДОво! Дружина задоволена!!!

Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!

Positiivsed omadused

Хороший виріб

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

10/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Просто класний

Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.

Positiivsed omadused

Якісний продукт

Negatiivsed omadused

Не має

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

27/01/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий функціонал

Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4909/60 Парова праска Azur

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.