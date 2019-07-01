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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 50 g/min; 220 g võimas auruv.
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele
3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks kõikide triigitavate rõivaste puhul
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Margarita
01/07/2019
Lietuva
Super
superinis lygintuvas. as lyginu visiskai viska, tai man is tikro sunku buvo issirinkti lygintuva, sitas nustebino nes visi lukeščiai pasitvirtino!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas
zofia54
23/04/2017
Polska
Polecam to inteligentne żelazko
Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Pati26
03/10/2016
Polska
Godny polecenia
Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Katsetatud Philipsi aurutriikraudadega võrreldes
võrreldes teiste Philipsi kuivade triikraudadega