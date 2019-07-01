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  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
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  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*

Tootmine lõpetatud

PerfectCare AzurAurutriikraud

GC4929/80

5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiireim Philipsi aurutriikraud*
Triikige mis tahes triigitavat rõivaeset teksadest siidini või linasest kašmiirini, mis tahes järjekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Azur saavutab täiuslikud tulemused kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd lihtsam ja kiirem.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Teksadest siidini ühe triikimisega

Kiireim Philipsi aurutriikraud*

  • Auruv. 50 g/min; 220 g võimas auruv.

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele

3000 W triikraud kuumeneb kiirelt

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks kõikide triigitavate rõivaste puhul

Võimas auruvoog kuni 220 g

Võimas auruvoog kuni 220 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Super

superinis lygintuvas. as lyginu visiskai viska, tai man is tikro sunku buvo issirinkti lygintuva, sitas nustebino nes visi lukeščiai pasitvirtino!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas

23/04/2017

Polska

Polska

Polecam to inteligentne żelazko

Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

Godny polecenia

Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

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  1. Katsetatud Philipsi aurutriikraudadega võrreldes

  2. võrreldes teiste Philipsi kuivade triikraudadega