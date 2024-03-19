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PerfectCare Azur Aurutriikraud

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PerfectCare AzurAurutriikraud

GC4929/80

PerfectCare Azur Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4929/80 - English (US)

  • PDF fail, 955.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron

  • PDF fail, 3.5 MB
  • 12 March 2024

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