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Tootmine lõpetatud
GC5034/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3000 W
65 g/min pidev auruvoog
260 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.
Valida saab mitmete aururežiimide vahel. Režiim DynamiQ tagab automaatselt ideaalses koguses auru just siis, kui seda vajate; režiim MAX eemaldab tugevad kortsud võimsa pideva auruvooga; minimaalse pideva auruvooga aururežiim ECO säästab kuni 20% energiat; režiim OFF võimaldab auruga varustamise välja lülitada.
Kõige täiuslikum aurutriikraudades kasutatav DynamiQ andur teab täpselt, kuidas teie triikraud liigub ja millal see seisab. Aururežiim DynamiQ vabastab kiiremaks triikimiseks automaatselt vajaliku koguse auru just siis, kui seda vajate. Ülimaks mugavuseks ja lihtsaks triikimiseks hakatakse aurutama kohe, kui triikraud liikuma hakkab, ja aurutamine lõpetatakse, kui triikraud paigal seisab.
Auhinnad
4.1
5-st
68
Auhinnad
ebashova
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Перфектната ютия
Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Pohodarka
17/05/2022
Česká republika
Uzitecnost nade vse (i na mne)
Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)
Positiivsed omadused
Uzasnackej
Negatiivsed omadused
Zadny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Radulka
11/05/2022
Česká republika
Skvělý výkon
Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.
Positiivsed omadused
Snadné použití
Negatiivsed omadused
Váha trochu větší
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Kõikidel triigitavatel kangastel
Võrreldes tootega GC4910