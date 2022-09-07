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  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Azur EliteOptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikraud

GC5034/20

4.1
| (68) Auhinnad

1 auhind

Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
Võimas ja nutikas triikraud ideaalse tulemuse kiiremaks saavutamiseks. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale saate triikida kõike – teksariidest siidini –, ilma et peaksite põletusjälgede pärast muretsema. Täiustatud DynamiQ-aururežiim tagab ideaalse koguse võimsat auru just siis, kui seda vajate*
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Auru nutikas vabastamine garanteerib ohutu triikimise

Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud

  • 3000 W

  • 65 g/min pidev auruvoog

  • 260 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.

Mugavad aururežiimid: DynamiQ, MAX, ECO ja OFF

Mugavad aururežiimid: DynamiQ, MAX, ECO ja OFF

Valida saab mitmete aururežiimide vahel. Režiim DynamiQ tagab automaatselt ideaalses koguses auru just siis, kui seda vajate; režiim MAX eemaldab tugevad kortsud võimsa pideva auruvooga; minimaalse pideva auruvooga aururežiim ECO säästab kuni 20% energiat; režiim OFF võimaldab auruga varustamise välja lülitada.

Režiim DynamiQ vabastab ideaalse tulemuse saavutamiseks nutikalt auru

Režiim DynamiQ vabastab ideaalse tulemuse saavutamiseks nutikalt auru

Kõige täiuslikum aurutriikraudades kasutatav DynamiQ andur teab täpselt, kuidas teie triikraud liigub ja millal see seisab. Aururežiim DynamiQ vabastab kiiremaks triikimiseks automaatselt vajaliku koguse auru just siis, kui seda vajate. Ülimaks mugavuseks ja lihtsaks triikimiseks hakatakse aurutama kohe, kui triikraud liikuma hakkab, ja aurutamine lõpetatakse, kui triikraud paigal seisab.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.1

5-st

68

Auhinnad

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Перфектната ютия

Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Uzitecnost nade vse (i na mne)

Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)

Positiivsed omadused

Uzasnackej

Negatiivsed omadused

Zadny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.

Positiivsed omadused

Snadné použití

Negatiivsed omadused

Váha trochu větší

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kõikidel triigitavatel kangastel

  2. Võrreldes tootega GC4910