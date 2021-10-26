30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 W
Meie uuendusliku MyEssence’i lõhnapihustiga saate rõivaid soovitud ajal oma lemmiklõhnaga värskendada.
Kuum aur värskendab teie riideid ja tapab kuni 99,9% bakteritest*. Harvemini pesemine ja kuivpuhastamine säästab aega ja raha ning aitab riietel kauem vastu pidada.
Otsakutest puhutakse läbi võimas pidev auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.
Auhinnad
4.4
5-st
21
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Makc777
22/04/2020
Україна
Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.
Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.