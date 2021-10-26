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  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
  • Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses

Tootmine lõpetatud

ComfortTouch PlusRõivaauruti

GC558/30

4.4
| (21) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

1 auhind

Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses
Meie uus rõivaauruti ComfortTouch Plus eemaldab tänu uuenduslikule FlexHeadile ja eriti pikale StyleBoardile kortsud tervelt rõivaesemelt. MyEssence’iga saate riideid igal ajal oma lemmiklõhnaga värskendada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

tänu FlexHeadile ja MyEssence’ile

Eemaldage hõlpsasti kortsud ja värskendage rõivaid kogupikkuses

  • FlexHead

  • MyEssence

  • StyleBoard

  • 2000 W

MyEssence värskendab rõivaid teie lemmiklõhnadega

MyEssence värskendab rõivaid teie lemmiklõhnadega

Meie uuendusliku MyEssence’i lõhnapihustiga saate rõivaid soovitud ajal oma lemmiklõhnaga värskendada.

Võimas pidev auruvoog eemaldab lõhna ja tapab 99,9%* bakteritest

Võimas pidev auruvoog eemaldab lõhna ja tapab 99,9%* bakteritest

Kuum aur värskendab teie riideid ja tapab kuni 99,9% bakteritest*. Harvemini pesemine ja kuivpuhastamine säästab aega ja raha ning aitab riietel kauem vastu pidada.

Võimas pidev auruvoog kiiremaks kortsude eemaldamiseks

Võimas pidev auruvoog kiiremaks kortsude eemaldamiseks

Otsakutest puhutakse läbi võimas pidev auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

21

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

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See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

22/04/2020

Україна

Україна

Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.

Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.