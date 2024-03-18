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ComfortTouch Plus Rõivaauruti

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ComfortTouch PlusRõivaauruti

GC558/30

ComfortTouch Plus Rõivaauruti

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Plus Garment Steamer GC558/30 - English (US)

  • PDF fail, 953.6 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer

  • PDF fail, 528.2 kB
  • 16 March 2024

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