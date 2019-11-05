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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 5 baari
240 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Kohakindel 1,5 l veepaak
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Kui kasutate ECO-režiimi vähendatud aurukogusega, saate säästa energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis. Kiiremaks triikimiseks lülitage sisse turboseadistus, mis annab rohkem auru.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Auhinnad
4.1
5-st
17
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Asha
05/11/2019
Україна
Прекрасний помічник
Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Papa2019
01/04/2019
Україна
Відмінно!
Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
ankasat
19/06/2019
България
Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30
Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор