Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.