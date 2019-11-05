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Tootmine lõpetatud

PerfectCare PureAurugeneraatoriga triikraud

GC7635/30

4.1
| (17) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem ja lihtsam triikimine
Tänu uudsele tehnoloogiale OptimalTEMP triikige oma rõivaid ilma temperatuuri reguleerimata. Palju kompaktsem ja kergem disain lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks. 99% katlakivivabad Pure Steami katlakivivastased kassetid pikendavad kasutusiga 5 korda.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Kiirem ja lihtsam triikimine

  • Pumba rõhk kuni 5 baari

  • 240 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Kohakindel 1,5 l veepaak

Võimas auruvoog kuni 240 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Energiasääst ECO-režiimiga

Energiasääst ECO-režiimiga

Kui kasutate ECO-režiimi vähendatud aurukogusega, saate säästa energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis. Kiiremaks triikimiseks lülitage sisse turboseadistus, mis annab rohkem auru.

Pumba rõhk kuni 5 baari

Pumba rõhk kuni 5 baari

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

17

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3

05/11/2019

Україна

Україна

Прекрасний помічник

Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінно!

Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

19/06/2019

България

България

Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30

Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.