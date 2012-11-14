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Tootmine lõpetatud
Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pideva kõrgsurveauruga. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja igal pool, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1,6 l
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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Auhinnad
3.8
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem