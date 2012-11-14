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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Tootmine lõpetatud

8400 seeriaSuruauruga aurugeneraator

GC8420/02

3.8

| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pideva kõrgsurveauruga. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja igal pool, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kompromissideta.

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

  • 1,6 l

Kuni 5-baarine aurusurve

Kuni 5-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Kuni 160 g võimas auruvoog

Kuni 160 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Pidev auruvoog kuni 110 g/min

Pidev auruvoog kuni 110 g/min

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Tehnilised andmed

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  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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3.8

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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See arvustus tehti tootele 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.