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8400 seeria Suruauruga aurugeneraator
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GC8420/02
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User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pideva kõrgsurveauruga. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja igal pool, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.
500 seeriaTopieemaldaja
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