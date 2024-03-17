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PerfectCare Aqua Triikimissüsteem

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PerfectCare AquaTriikimissüsteem

GC8641/30

PerfectCare Aqua Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8641/30 - English (US)

  • PDF fail, 955.7 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF fail, 1.4 MB
  • 13 March 2024

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