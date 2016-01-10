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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
5 baari
290 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Kohakindel 2,5 l veepaak
Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.
Teie triikimissüsteem kasutab kraanivett. Kui veepaak saab triikimise ajal tühjaks, on selle täitmine lihtne ja saate seda teha ilma ootamata või seadet välja lülitamata.
Philipsi uuenduslik OptimalTEMP tehnoloogia tagab, et ühelegi triikitavale kangale ei teki põlemisjälgi. Triikimise ajal ei ole mingit tarvidust asetada triikraud tagasi alusele - lihtsalt pange kuum triikrauatald otse riietele või triikimislaua puuvillasest kangast kattele ilma, et oleks vaja mingit täiendavat alust. Kuum tald ei kahjusta mitte ühtegi triigitavat kangast ega ka triikimislauda. Triikimine on lihtsam ja randmeid vähem koormav.
Auhinnad
4.5
5-st
11
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Joanna72
10/01/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Ag81
10/01/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
DamianR
05/04/2015
Polska
Super generator
Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary