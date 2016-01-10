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  • Ülikiire triikimine
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Tootmine lõpetatud

PerfectCare AquaTriikimissüsteem

GC8641/30

4.5
| (11) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire triikimine

  • 5 baari

  • 290 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Kohakindel 2,5 l veepaak

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.

Seadmes võib kasutada kraanivett ja veepaaki saab triikimise käigus igal ajal täita

Seadmes võib kasutada kraanivett ja veepaaki saab triikimise käigus igal ajal täita

Teie triikimissüsteem kasutab kraanivett. Kui veepaak saab triikimise ajal tühjaks, on selle täitmine lihtne ja saate seda teha ilma ootamata või seadet välja lülitamata.

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Philipsi uuenduslik OptimalTEMP tehnoloogia tagab, et ühelegi triikitavale kangale ei teki põlemisjälgi. Triikimise ajal ei ole mingit tarvidust asetada triikraud tagasi alusele - lihtsalt pange kuum triikrauatald otse riietele või triikimislaua puuvillasest kangast kattele ilma, et oleks vaja mingit täiendavat alust. Kuum tald ei kahjusta mitte ühtegi triigitavat kangast ega ka triikimislauda. Triikimine on lihtsam ja randmeid vähem koormav.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.5

5-st

11

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

2
1

10/01/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

10/01/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

05/04/2015

Polska

Polska

Super generator

Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

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