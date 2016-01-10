Kupiłem to żelazko czytając w karcie produktu, że ma ponad 5 barów i że ma silny wyrzut pary (jak sądziłem - "na życzenie"). Niestety, praktyka pokazała, że żelazko ma 1 przycisk i nijak nie można uzyskać "dużej pary" wtedy kiedy się potrzebuje. Trzymając przycisk - leci para w ilości na początku dużej, nawet jak nie potrzebujemy. Przyciskając dwukrotnie nie musimy trzymać przycisku - para leci, ale też na początku jest jej bardzo dużo i stopniowo się zmniejsza. Jak ktoś ma mocne zagniecenie i potrzebuje większej pary musi prasowanie przerwać i poczekać aż żelazko się "naładuje". Nie tak sobie to wyobrażałem. Na pudełku napisano "odłączany pojemnik na wodę". To nieprawda, pojemnik jest na stałe. Może duży wyrzut pary to też pomyłka marketingowców?