Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Philipsi uuenduslik OptimalTEMP tehnoloogia tagab, et ühelegi triikitavale kangale ei teki põlemisjälgi. Triikimise ajal ei ole mingit tarvidust asetada triikraud tagasi alusele - lihtsalt pange kuum triikrauatald otse riietele või triikimislaua puuvillasest kangast kattele ilma, et oleks vaja mingit täiendavat alust. Kuum tald ei kahjusta mitte ühtegi triigitavat kangast ega ka triikimislauda. Triikimine on lihtsam ja randmeid vähem koormav.